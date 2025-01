A Tríade Fibra foi reconhecida como o provedor de internet mais rápido de Minas Gerais pelo site especializado Minha Conexão. A empresa conquistou o primeiro lugar no ranking estadual ao alcançar uma média de 927,41 Mbps, superando seus concorrentes e reafirmando o compromisso com serviços de alta qualidade.

Em Ipatinga, a Tríade Fibra liderou o ranking local com uma média de 929,45 Mbps, enquanto em Santana do Paraíso atingiu a primeira colocação ao registrar 578,66 Mbps. O desempenho destacado reforça a presença do provedor como a principal escolha para quem busca conexão estável e ultrarrápida na região.

O levantamento do site Minha Conexão avalia periodicamente provedores de internet em todo o país, com base em testes de velocidade realizados pelos próprios usuários. Os resultados reconhecem as empresas que se destacam em oferecer serviços de alto desempenho, atendendo à crescente demanda por conexões rápidas e confiáveis.

Em comunicado oficial, a equipe da Tríade Fibra celebrou a premiação e atribuiu o reconhecimento aos investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia e atendimento ao cliente. “Nosso objetivo é entregar a melhor experiência de internet para nossos usuários. Este prêmio é uma conquista que reforça nosso compromisso com a qualidade”, afirmou Fernanda Costa, gerente administrativa da empresa.

O diretor técnico, Elieures Torres, também destacou os avanços tecnológicos implementados pela empresa: “Estamos constantemente atualizando nossa infraestrutura com tecnologia de ponta, garantindo maior estabilidade, baixíssima latência e velocidades que atendem às demandas mais exigentes dos consumidores modernos.”

A premiação consolida a Tríade Fibra como uma das principais referências em telecomunicações no estado, evidenciando sua capacidade de acompanhar as necessidades de um mercado cada vez mais conectado.