HMC celebra 60 anos com solenidade histórica em Ipatinga

Cobertura com Priscila Dias e Cid Miranda

Na noite de 14 de maio, o Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga se vestiu de gala para receber uma das mais significativas celebrações da história da saúde na Região Metropolitana do Vale do Aço. O Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), comemorou seus 60 anos de compromisso com a vida em uma cerimônia repleta de emoção, homenagens e memórias que atravessaram décadas.

Autoridades, profissionais da saúde, representantes institucionais, membros do Conselho Curador da FSFX e convidados especiais lotaram os 780 lugares do teatro para celebrar a rica trajetória do hospital que é referência nacional em atendimento humanizado e de alta complexidade.

EMOÇÃO DESDE O PRIMEIRO ACORDE

A solenidade foi aberta com a execução do Hino Nacional, interpretado ao saxofone, seguida por um comovente vídeo institucional que relembrou a história do HMC, desde sua fundação até os dias atuais. O documentário destacou os mais de 1,6 milhão de pacientes impactados em 87 municípios mineiros, testemunhando a amplitude do cuidado oferecido pela instituição.

PRONUNCIAMENTOS QUE MARCARAM

O diretor de Negócios do HMC, Eduardo Blanski, destacou a estrutura robusta e os avanços tecnológicos que colocam o hospital entre os melhores do país: “Seis décadas depois, seguimos com 558 leitos, 65% de atendimento pelo SUS, e prontos para os próximos 60 anos. Só em 2024, foram 36 mil internações, 18 mil cirurgias e 3,5 milhões de exames.”

Na sequência, o diretor técnico Alexandre Pinto reforçou o papel do HMC como referência regional em diversas especialidades, como oncologia, transplantes e medicina nuclear. “Celebramos uma história de pioneirismo e cuidado. Cada profissional faz parte desse legado. O futuro nos desafia e nos inspira.”

Flaviano Ventorim, diretor-presidente da FSFX, foi ovacionado ao destacar o impacto social do hospital: “Transformamos paredes em vidas. O HMC é um fomentador de desenvolvimento, gerando empregos, oportunidades e dignidade. Nosso compromisso não tem data de validade.”

HOMENAGENS QUE TOCARAM O CORAÇÃO

A entrega da Comenda Márcio Cunha foi um dos momentos mais marcantes da noite. Foram homenageados profissionais pioneiros como os pediatras Vera e José Gaspar, o cirurgião José Carlos Gallinari, a ex-auxiliar de enfermagem Maria Lopes Braz, o jovem ortopedista Vinícius Alvarenga e a colaboradora Eliana Estevam, que atua há 43 anos na instituição. Também receberam honrarias as instituições-parceiras como Usiminas (mantenedora da Fundação São Francisco Xavier), Fiemg Vale do Aço, Grupo Se Toque, ONA, ANAHP e Federassantas.

Eliana emocionou a todos com seu discurso: “Nunca perdemos nossa essência. Cada paciente é único. Cada vida importa. Essa homenagem é para todos que, com amor, constroem a excelência do nosso hospital.”

A Usiminas, representada por Sérgio Leite, vice-presidente de Assuntos Estratégicos, também teve seu papel destacado. “O HMC é um símbolo de vida. Meus filhos nasceram aqui. O legado da Usiminas é o da transformação. Que venha o centenário.”

O engenheiro Márcio Cunha que dá nome ao hospital foi especialmente lembrado. Cunha liderou o projeto e construção do HMC e faleceu em acidente pouco antes da inauguração de sua obra. Representaram a família na homenagem, os filhos Eliana Cunha Coelho da Rocha e Marcos Tunes da Cunha; o genro André Couland Coelho da Rocha e o neto Renato Cunha Coelho da Rocha.

MÚSICA, ESPIRITUALIDADE E MEMÓRIA

O Coral da FSFX emocionou o público com a música “Primavera”, de Tim Maia, durante a qual distribuíram rosas aos convidados. Houve também homenagens póstumas ao engenheiro Márcio Aguiar da Cunha e ao médico Celso Cordeiro. Os primeiros bebês nascidos no hospital também foram homenageados, representando o início de uma história que segue viva.

A apresentação musical “Bondade de Deus”, por Ayslon Moreira, trouxe um momento de espiritualidade e gratidão, encerrando a cerimônia com um toque de fé e esperança.

O descerramento da placa comemorativa dos 60 anos foi seguido de um elegante coquetel. Um brinde não apenas ao passado glorioso, mas ao futuro promissor do HMC.

UM GIGANTE DA SAÚDE NO BRASIL

Com 558 leitos em três unidades, sendo uma exclusiva para oncologia, o HMC atende mais de 1,6 milhão de pessoas em 87 municípios de Minas Gerais. É o primeiro hospital do Brasil acreditado em nível ONA III, além de figurar entre os melhores do país segundo a revista Newsweek. Alia tecnologia de ponta, atendimento humanizado e responsabilidade social em cada gesto.