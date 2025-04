O Governo de Minas Gerais realiza nesta segunda-feira (21/4) a tradicional entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto, reunindo personalidades e instituições que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do estado e do país. O evento acontece na histórica cidade mineira, berço da Inconfidência Mineira.

A edição de 2025 reconhece 171 personalidades em quatro categorias distintas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, receberá o Grande Colar, maior honraria destinada aos chefes dos Poderes da União. Entre os 40 agraciados com a Grande Medalha, destacam-se o presidente da OAB-MG, Gustavo Oliveira Chalfun, e o vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas, Sergio Leite de Andrade.

A Medalha de Honra contemplará 58 personalidades, enquanto a Medalha da Inconfidência será entregue a 72 homenageados. A cerimônia mantém viva uma tradição que celebra o espírito empreendedor e a contribuição de cidadãos para o progresso de Minas Gerais.

A solenidade acontece no dia de Tiradentes, data que marca o sacrifício do mártir da Inconfidência Mineira. A escolha de Ouro Preto como palco do evento reforça a importância histórica da antiga Vila Rica, primeira capital de Minas Gerais e cenário dos principais acontecimentos do movimento pela independência.

O evento reúne autoridades estaduais e federais, consolidando-se como um dos momentos mais importantes do calendário oficial mineiro. A medalha, instituída em 1952, tornou-se um símbolo do reconhecimento aos serviços prestados ao estado, perpetuando valores como civismo, desenvolvimento e compromisso com o bem público.