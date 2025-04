Por William Saliba

O vice-presidente e conselheiro da Usiminas, Sergio Leite, compartilhará sua experiência profissional de 70 anos em palestra voltada para jovens empreendedores no próximo dia 8 de abril, em Belo Horizonte. O evento, organizado pela ACMinas Jovem, acontecerá na Monka Cervejaria, a partir das 19h.

Durante o encontro, o executivo, que também preside os conselhos executivos do Instituto Aço Brasil e da Associação Brasileira de Mineração e Metalurgia, apresentará sua trajetória pessoal e profissional, destacando aspectos cruciais da liderança empresarial e a importância do trabalho em equipe.

Um dos pontos centrais da apresentação será o caso de sucesso da Revitalização da Usiminas, processo que ocorreu durante sua gestão como CEO da companhia. O executivo compartilhará insights sobre os desafios enfrentados e as estratégias implementadas para fortalecer uma das maiores empresas do setor siderúrgico brasileiro.

A escolha do público-alvo reflete a importância da transmissão de conhecimento entre gerações no ambiente corporativo. A iniciativa da ACMinas Jovem busca proporcionar aos participantes uma oportunidade única de aprendizado com um dos nomes mais experientes do setor industrial brasileiro.

O encontro promete ser uma oportunidade valiosa para jovens empresários e futuros líderes absorverem conhecimentos práticos sobre gestão empresarial, liderança e desenvolvimento profissional, baseados em décadas de experiência no mercado.