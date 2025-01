A confiança do setor de serviços no Brasil atingiu seu pior nível desde maio de 2021, com uma queda significativa de 2,5 pontos em janeiro deste ano, chegando a 91,8 pontos, conforme dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O cenário preocupante se reflete tanto nas avaliações do momento presente quanto nas perspectivas futuras. O Índice de Situação Atual recuou 2,6 pontos, alcançando 94,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas também apresentou declínio similar, atingindo 89,0 pontos.

Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, destaca que o primeiro resultado do ano indica uma deterioração generalizada na confiança do setor de serviços, com expectativas negativas disseminadas entre os diversos segmentos. Entretanto, nem tudo são más notícias: os serviços prestados às famílias registraram aumento na confiança durante o mês.

O mercado de trabalho e a renda apresentam resultados positivos, oferecendo um contraponto ao cenário desafiador. Porém, a manutenção das elevadas taxas de juros e o ambiente de incertezas podem continuar pressionando a demanda por serviços ao longo de 2024.

Esta é a terceira queda consecutiva do índice, sinalizando uma tendência de deterioração que preocupa especialistas e empresários do setor. A situação atual reflete os desafios enfrentados pela economia brasileira, que busca equilibrar o controle da inflação com a necessidade de estimular o crescimento econômico.

*Com informações InfoMoney