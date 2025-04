Coronel Fabriciano tem se destacado no cenário econômico regional ao registrar um saldo positivo nas contratações formais no primeiro trimestre deste ano. Segundo os dados mais recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apenas no mês de fevereiro a cidade gerou 20 novos postos de trabalho formais, superando a marca de outros municípios da região que tiveram saldo negativo. Esse crescimento é impulsionado por iniciativas estratégicas da prefeitura, como o Hub Fabri e o Portal do Emprego, que desempenham um papel fundamental na conexão entre empresas e candidatos.

O Hub Fabri funciona como um espaço dinâmico e colaborativo, onde empresas encontram um ambiente propício para identificar talentos e realizar contratações, enquanto candidatos têm acesso a oportunidades alinhadas às suas habilidades e experiências. Já o Portal do Emprego surge como uma ferramenta essencial para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, oferecendo uma plataforma digital acessível e eficiente para cadastro de currículos e divulgação de vagas.

NOVO PAINEL

Com o objetivo de fortalecer ainda mais essa iniciativa, a Prefeitura Municipal anuncia a implementação de um novo Painel de Business Intelligence (BI), que está disponível no site oficial da prefeitura. Com este recurso, os cidadãos poderão acessar informações atualizadas sobre vagas abertas, setores em crescimento e perfis profissionais demandados, otimizando suas chances no mercado.

A plataforma, que funciona como um intermediário entre empregadores e candidatos, oferece uma variedade de vagas em diferentes setores, como indústria, comércio e serviços. Além disso, o portal é uma importante ferramenta para empresas locais, que encontram no sistema uma maneira ágil e eficiente de recrutar mão de obra qualificada.

“Estamos empenhados em criar um ambiente favorável ao crescimento econômico e à inserção profissional em nossa cidade. O Portal do Emprego e o novo Painel BI são ferramentas que servirão como suporte fundamental para nossos cidadãos na busca por melhores oportunidades”, afirma Daniel Papa, secretário de Desenvolvimento Econômico.

DADOS DO PORTAL DO EMPREGO EM 2025

Desde o início deste ano, o portal já disponibilizou mais de 163 oportunidades de emprego, beneficiando dezenas de famílias e fortalecendo o mercado de trabalho na região. Só esse ano o Portal já recebeu mais de 517 inscrições de candidatos às vagas de trabalho.

Outro dado relevante é o número de cadastros: mais de 11434 candidatos já se inscreveram no Portal do Emprego desde o seu lançamento, demonstrando a confiança da população na eficácia da ferramenta.

Serviço:

Secretaria de Governança Estratégica da Qualidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica

Endereço: Rua Doutor Querubino, 342, Centro.

Funcionamento: 9h às 18h

Telefone: 3406-7552

portaldoemprego.fabriciano.mg.gov.br