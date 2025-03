O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação do pagamento de benefícios que seriam depositados entre os dias 10 e 12 de março. A medida, determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), beneficiará mais de 15,2 milhões de aposentados e pensionistas, que receberão seus pagamentos entre quinta e sexta-feira desta semana.

De acordo com a Agência Brasil, a alteração no calendário foi necessária devido ao feriado de Carnaval, quando as agências bancárias permanecem fechadas na segunda e terça-feira, reabrindo apenas às 14h desta quarta-feira de Cinzas (5). Com a mudança, beneficiários que receberiam nos dias 10 e 11 terão seus créditos depositados já nesta quinta-feira, dia 6. Já aqueles com pagamento previsto para o dia 12 receberão na sexta-feira, dia 7.

A antecipação garante que todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS recebam seus pagamentos ainda na primeira semana de março. Os depósitos do mês tiveram início em 24 de fevereiro, seguindo o cronograma estabelecido conforme o número final do benefício.

A medida visa evitar transtornos aos beneficiários, que não precisarão esperar o retorno das atividades bancárias após o Carnaval para ter acesso aos recursos. O INSS reforça que o calendário de pagamentos permanece inalterado para os demais meses do ano, retornando à normalidade após este ajuste pontual de março.