O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou preocupação com o custo elevado dos alimentos durante reunião ministerial realizada nesta segunda-feira (20) em Brasília. Em seu discurso, o chefe do Executivo enfatizou a necessidade de seu governo trabalhar para garantir comida mais barata na mesa dos brasileiros.

A declaração acontece em um momento em que pesquisas apontam insatisfação popular com os preços dos alimentos. Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 65,7% dos brasileiros acreditam que houve aumento nos preços dos supermercados desde que Lula assumiu o governo, enquanto apenas 11,6% pensam o contrário.

Durante seu pronunciamento, Lula destacou que todos os ministros estão cientes da situação e cobrou ação efetiva de sua equipe. “É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha”, afirmou o presidente.

O tema ganhou destaque especial na pauta governamental, que agora acrescenta o objetivo de baratear os alimentos às bandeiras já estabelecidas de reconstrução e união nacional. A preocupação reflete dados econômicos que mostram impacto significativo da inflação dos alimentos no orçamento das famílias brasileiras, especialmente as de baixa renda.

A reunião ministerial serviu como plataforma para estabelecer novas diretrizes na política de preços dos alimentos, sinalizando que o governo pretende intensificar medidas para conter a alta nos custos da alimentação básica. O presidente enfatizou que este será um dos principais desafios de sua gestão nos próximos meses.

*Com informações Veja