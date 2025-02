A rede Supermercados BH, maior varejista de Minas Gerais, anunciou nesta sexta-feira (7/2) a compra das operações do Bretas no estado, em uma negociação que ultrapassa R$ 716 milhões. O acordo inclui 54 lojas, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição.

Com a aquisição a rede BH passa atuar na Região Metropolitana do Vale do Aço, área muito ambicionada pelo setor supermercadista e onde a rede CD, de Governador Valadares, mantem a hegemonia.

A transação representa uma mudança significativa no cenário varejista mineiro, consolidando ainda mais a posição do Supermercados BH, que registrou faturamento de R$ 17,4 bilhões em 2024. O grupo chileno Cencosud, proprietário do Bretas desde 2010, manterá suas operações em Goiás, onde possui 26 unidades.

A aquisição ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que avaliará os impactos da negociação na livre concorrência do mercado. O órgão regulador precisa garantir que a transação não resulte em práticas monopolistas prejudiciais ao consumidor.

O Supermercados BH vem demonstrando forte expansão nos últimos anos. Somente em 2024, inaugurou 18 novas lojas no interior de Minas Gerais, incluindo cidades como Rio Casca e Uberlândia. Com esta nova aquisição, a empresa, que já ocupa a quinta posição entre os maiores supermercadistas do país, fortalece sua presença no território mineiro.

MARCA INDEFINIDA

Rodrigo Larrain, CEO da Cencosud, justificou a venda afirmando que a operação permitirá ao grupo concentrar esforços e recursos em mercados brasileiros com melhores oportunidades de crescimento e lucratividade. Ainda não foi definido se as lojas adquiridas manterão a bandeira Bretas ou serão convertidas para a marca Supermercados BH.

A negociação inclui, além das unidades comerciais, a transferência de equipamentos, estoques e outras instalações da empresa, representando uma das maiores transações do setor supermercadista em Minas Gerais nos últimos anos.