Neste sábado (25), o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), localizado no bairro Cariru, em Ipatinga, promove um evento especial para recepcionar famílias interessadas em descobrir mais sobre suas instalações e metodologia de ensino. A programação ocorre das 9h às 14h e oferece uma série de atividades projetadas para encantar e informar pais e alunos.

Durante o evento, os visitantes poderão participar de um tour guiado, que apresentará cada espaço da instituição, desde as salas de aula até os laboratórios, áreas de convivência e estruturas esportivas. Equipes especializadas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do colégio e destacar como ele promove um ambiente acolhedor e inovador.

A recepção incluirá um café da manhã especial, criando um momento descontraído para as famílias interagirem com a equipe escolar. Além disso, serão realizadas oficinas e brincadeiras interativas para garantir a diversão das crianças enquanto os pais conhecem as instalações e conversam com os profissionais.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO E PROCESSO DE ADMISSÃO

O colégio também oferecerá atendimento exclusivo para as famílias interessadas no processo de matrícula. Uma equipe estará preparada para explicar as etapas necessárias de forma ágil e personalizada, garantindo que as expectativas e necessidades de cada família sejam atendidas.

Os acessos ao evento variam conforme o nível de ensino. Famílias interessadas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I devem dirigir-se à portaria localizada na Rua França. Para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, a entrada será pela Avenida Itália.

A iniciativa reforça o compromisso do CSFX em combinar tradição e inovação, oferecendo uma educação de qualidade que prepara os alunos para os desafios do futuro. Para mais informações sobre o processo de matrícula, acesse o site oficial do colégio: www.csfx.com.br.

Serviço:

Colégio São Francisco Xavier de Portas Abertas

Data: 25 de janeiro de 2025

Horário: das 9h às 14h

Local: Colégio São Francisco Xavier, Cariru, Ipatinga – MG