O Ministério da Educação anunciou a abertura de 112.168 vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2025, com distribuição entre os dois semestres letivos e manutenção do Fies Social, que beneficia estudantes de baixa renda.

A oferta contempla 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 no segundo, conforme estabelecido pela Resolução CG-Fies nº 61/2024. O plano trienal do governo também prevê números semelhantes para 2026 e 2027, garantindo continuidade ao programa de financiamento estudantil.

O Fies Social, implementado em 2024, mantém sua política inclusiva ao reservar metade das vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Esta modalidade oferece cobertura integral dos custos educacionais e estabelece cotas para grupos específicos, como pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O programa, que existe desde 2001, possibilita financiamento com juros zero desde 2018, beneficiando estudantes conforme sua renda familiar. Para participar, os candidatos devem escolher cursos em instituições privadas que possuam avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

O sucesso da iniciativa pode ser medido pela adesão ao Fies Social no primeiro semestre de 2024, quando 39.419 estudantes migraram para esta modalidade. A medida reforça o compromisso do governo em democratizar o acesso ao ensino superior, permitindo que mais brasileiros realizem o sonho da formação universitária.