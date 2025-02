A Usiminas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga, entregou nesta segunda (17) a reforma da Escola Municipal Everson Magalhães Lage, localizada no bairro Jardim Panorama. A iniciativa foi realizada por meio do programa Voluntários em Ação, que soma investimento total de R$ 1,7 milhão.

Foram promovidas diversas melhorias estruturais no espaço, que vão beneficiar os cerca de 500 alunos da escola e os educadores. Do total investido na reforma, R$ 1,2 milhão contribuíram para o aquecimento da economia local, por meio de serviços, equipamentos e contratação de mão de obra.

O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, salienta que iniciativas como essa reforçam o diálogo entre a indústria e a comunidade, gerando um impacto significativo na formação das próximas gerações. “A educação é o que mobiliza toda uma sociedade. Por isso, investir nesta área, para nós da Usiminas, é contribuir com a evolução da sociedade. E concluirmos a reforma com a contribuição dos voluntários presentes na escola é um momento que simboliza como queremos crescer junto da comunidade”, afirma.

A escola foi a primeira contemplada pelo programa Voluntários em Ação, que reforma escolas públicas nas cidades onde a Usiminas mantém operações. Ao longo de cinco meses de obra, foi realizada a ampliação do refeitório, reforma dos banheiros, reativação da plataforma elevatória, sinalização de salas e fachada, pintura, revitalização da biblioteca, instalação de coberturas em pontos de passagem de alunos e professores, novos mobiliários, isolamento acústico em sala de aula, reparo no telhado da quadra, revitalização de horta e área de convivência dos alunos, com novo playground.

De acordo com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, iniciativas como essa reforçam o compromisso da empresa e do município com a educação. “Ficamos agradecidos pelo projeto. Nossos alunos e os servidores terão uma estrutura ainda melhor para estudar e trabalhar. Essa iniciativa reforça o compromisso da Usiminas e do município em proporcionar um ensino de qualidade em um ambiente renovado e adequado para a jornada escolar integral”.

VOLUNTARIADO

Para finalizar a reforma, o programa contou com uma participação de cerca de 200 voluntários divididos em 14 equipes, entre colaboradores da Usiminas, alunos, familiares e professores. No último sábado (15), eles fizeram pintura dos muros, jardinagem, horta e organização dos espaços.

NOVA PERSPECTIVA

A Escola Municipal Everson Magalhães Lage atende estudantes da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental, em regime integral. Segundo a diretora da escola, Suelclane Giacomin, antes mesmo do fim da reforma alguns impactos positivos já foram percebidos no início do ano letivo. “Iniciamos o ano com aumento de 450 para 493 alunos e temos muitos pedidos de educadores para trabalhar aqui. Essa reforma não apenas simboliza uma melhoria física. A infraestrutura renovada proporcionará a toda a comunidade escolar um ambiente de aprendizado mais seguro, saudável e estimulante”.