O Senado Federal prepara uma audiência pública que promete revelar informações sensíveis sobre os bastidores do poder judiciário brasileiro. Marcada para a próxima terça-feira, 29, às 11h, a sessão convocada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) reunirá ex-assessores e jornalistas para depoimentos que podem causar grande impacto no cenário político nacional.

Entre os convocados estão o perito Eduardo Tagliaferro e o juiz auxiliar Airton Vieira, ambos ex-integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Também foram chamados os jornalistas Glenn Greenwald e Sérgio Tavares, que já publicaram reportagens envolvendo conversas entre os ex-assessores.

O caso ganhou notoriedade após a divulgação de diálogos via WhatsApp que sugerem uma possível mistura entre as atividades dos gabinetes do STF e do TSE. As mensagens, inicialmente publicadas pela Folha de S.Paulo, também indicariam tentativas de interferência na monetização de veículos de comunicação nas redes sociais.

A situação se tornou ainda mais delicada quando novas conversas vieram à tona através da Gazeta do Povo e redes sociais, nas quais Tagliaferro manifestou preocupação com sua segurança pessoal caso todos os diálogos fossem revelados. O senador Girão informou que solicitou proteção policial para o ex-assessor.

A audiência representa um momento crucial para o esclarecimento de questões que envolvem a relação entre os poderes e a liberdade de imprensa no Brasil. O comparecimento dos convocados, ainda incerto, pode trazer revelações significativas sobre o funcionamento das instituições brasileiras.

*Com informações Revista Oeste