A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), promove, no dia 13 de junho, uma audiência pública para apresentação do Plano Municipal de Coleta Seletiva. O encontro será realizado às 18h, no plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, e é aberto à participação de toda a população.

O Plano de Coleta Seletiva é um documento estratégico que detalha como o município pretende organizar a gestão dos resíduos recicláveis, desde a separação na origem até a destinação final. O plano contempla informações sobre geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, tratamento e destinação dos resíduos, além de prever ações de mobilização da sociedade.

A audiência tem o objetivo de tornar o processo de construção do plano mais transparente e participativo, reunindo representantes do poder público, técnicos da área ambiental e a comunidade em geral para debater o futuro da coleta seletiva na cidade. A iniciativa está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e busca estruturar o sistema de forma eficiente e sustentável.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente (Demam), Fernanda Freitas, ressalta que, apesar de Ipatinga contar com ações de coleta seletiva, a participação voluntária da população ainda é considerada baixa. Segundo ela, fatores como a falta de divulgação dos resultados, a acomodação, o desinteresse e até o descrédito em relação às ações do poder público contribuem para esse cenário. “Por isso, o plano prevê a implantação de uma estrutura operacional adequada para dar suporte ao programa, aliada a ações contínuas de divulgação, mobilização e informação, com o objetivo de incentivar o engajamento popular”, enfatiza.

A administração municipal reforça que o sucesso da coleta seletiva depende diretamente do envolvimento dos cidadãos e convida toda a comunidade a participar da audiência pública, contribuindo com ideias, sugestões e questionamentos.