Douglas Xavier, conhecido carinhosamente como “Pimba”, faleceu na tarde desta segunda-feira (23) após enfrentar um câncer no intestino. O radialista, que construiu uma carreira de destaque em diversas emissoras da região, deixou uma marca indelével na história do rádio local.

Com passagens marcantes por emissoras como a Rádio Vanguarda, Itatiaia, Educadora e Tropical, Xavier conquistou gerações de ouvintes com seu estilo único e voz característica. Sua trajetória profissional foi marcada pela irreverência e carisma, atributos que o tornaram uma figura querida tanto pelos colegas de profissão quanto pelo público.

A batalha contra o câncer começou em janeiro de 2023, quando recebeu o diagnóstico da doença no canal do intestino. Desde então, enfrentou com determinação o rigoroso tratamento médico, mantendo-se resiliente até seus momentos finais.

A notícia de seu falecimento provocou uma onda de comoção nas redes sociais e no meio jornalístico regional. Profissionais da comunicação, amigos e ouvintes manifestaram seu pesar através de mensagens e homenagens, recordando momentos marcantes de sua carreira e ressaltando sua contribuição para o radiojornalismo local.

O legado de Douglas “Pimba” Xavier permanecerá vivo na memória daqueles que tiveram o privilégio de acompanhar seu trabalho e conviver com sua personalidade marcante, que ajudou a moldar a história da comunicação regional através das ondas do rádio.