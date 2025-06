WASHINGTON – URGENTE – Donald Trump anunciou em sua redes social Truth um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã, prometendo encerrar a chamada “Guerra dos 12 Dias”. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (23/06), por volta das 19h30h, mas ainda não recebeu confirmação oficial das nações envolvidas no conflito.

Segundo o comunicado do presidente americano, o acordo prevê um cessar-fogo inicial de 12 horas, com o Irã iniciando a suspensão das hostilidades nas primeiras horas, seguido por Israel. Após 24 horas, está previsto o encerramento oficial do conflito, desde que ambas as partes mantenham-se “pacíficas e respeitosas”.

Em seu característico estilo enfático, Trump destacou a importância histórica do acordo, afirmando que esta guerra “poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio”. O presidente americano elogiou a “Resistência, Coragem e Inteligência” de ambas as nações por chegarem a um entendimento.

O acordo estabelece uma janela de aproximadamente seis horas para que ambos os países concluam suas “missões finais em andamento” antes do início efetivo do cessar-fogo. Esta condição específica levanta preocupações entre analistas internacionais sobre possíveis operações militares de última hora.

Especialistas em relações internacionais mantêm cautela quanto ao anúncio, especialmente devido à ausência de manifestações oficiais de Tel Aviv e Teerã. A comunidade internacional aguarda com expectativa a confirmação formal do acordo por parte dos governos israelense e iraniano, que poderia representar um importante passo para a estabilidade no Oriente Médio.

O silêncio dos países envolvidos até o momento gera especulações sobre possíveis negociações em andamento nos bastidores ou eventuais condições ainda não reveladas do acordo. Autoridades diplomáticas de diversos países mantêm-se em alerta para possíveis desdobramentos nas próximas horas.

ÍNTEGRA DA POSTAGEM

É o seguinte o teor do post do presidente norte-americano:

“PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um CESSAR-FOGO completo e total (em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento!), por 12 horas, momento em que a guerra será considerada ENCERRADA! Oficialmente, o Irã iniciará o CESSAR-FOGO e, na 12ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO e, na 24ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo. Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de “A GUERRA DE 12 DIAS”. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e DEUS ABENÇOE O MUNDO!