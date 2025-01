Na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, Coronel Fabriciano celebra 76 anos de emancipação político-administrativa. O feriado municipal é amparado pela Lei 2.306/1991. Em razão da data, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos serviços essenciais, como: vigilância patrimonial; UPA 24 Horas; Samu 192; Hospital Dr. José Maria Morais; Cemitério Municipal.

Os serviços de coleta de lixo domiciliar funcionarão normalmente, já os de varrição, capina e recolhimento de entulhos estarão suspensos. A programação volta ao normal na terça-feira, 21.

FESTIVIDADES SUSPENSAS

Devido às chuvas intensas que têm causado danos à infraestrutura de Coronel Fabriciano e cidades vizinhas, a prefeitura decidiu cancelar as comemorações pelos 76 anos da cidade. Em comunicado oficial divulgado na última terça-feira (14), a prefeitura ressaltou a importância da data, mas destacou a necessidade de solidariedade e respeito: “O município reconhece a importância da data, que carrega tanto significado para nossa comunidade. No entanto, por se tratar de uma região metropolitana onde as cidades são próximas, é momento de união e solidariedade com aqueles que enfrentam dificuldades e pelo luto dos entes que se foram”, finaliza nota.

A prefeitura também informou que está desenvolvendo um calendário de eventos culturais que serão realizados em um momento mais oportuno.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

As celebrações do Dia de São Sebastião seguem sob a organização da Paróquia São Sebastião, no Centro. Entre os dias 11 e 19 de janeiro, ocorre uma programação especial com novena e missas diárias, contando com a participação das comunidades locais.

Programação:

9h: Missa das Crianças;

17h: Reza do Terço de São Sebastião;

17h30: Procissão, com concentração ao lado da Co-Catedral;

Após a procissão: Missa festiva em homenagem ao padroeiro, no salão paroquial.