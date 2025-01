Nesta sexta-feira e sábado (17 e 18), Timóteo receberá o 2º Encontro de Capitães e Mestres do Congado do Estado de Minas Gerais. O evento será realizado na Escola Angelina Alves de Carvalho, no bairro Bela Vista, e contará com uma programação que promete fortalecer a preservação das tradições culturais do Congado.

Realizado por Elizabeth Guido conhecida como Beth Pinheiro que é coordenadora e rainha da Associação Cultural do Congado de Timóteo – Congado de Timóteo, por meio do Edital FEC- 2 Congadeiros – Premiação de Pessoa Física, apoiado pela Secretaria de Cultura e Turismo e Governo do Estado de Minas Gerais e busca reunir os principais representantes dessa manifestação afro-brasileira. Com séculos de história, o Congado é uma expressão que mescla fé, dança, música e resistência cultural, destacando-se como um dos pilares da identidade mineira.

A programação terá início no dia 17, das 17h às 20h, e continuará no dia 18, das 8h às 17h, com rodas de conversa, apresentações culturais e troca de experiências entre os mestres e capitães. O objetivo é promover o fortalecimento dos grupos e a troca de saberes entre gerações, além de destacar o papel dessas lideranças na manutenção das tradições.

Conforme a coordenadora do evento Elizabeth Guido, está confirmado diversas guardas, além do Congado de Timóteo, as guardas de Coronel Fabriciano, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, Antônio Dias, Vespasiano, Guarda de Congado Rio Piracicaba, Guarda de Congado Conceição de Piracicaba, Caxambu e Araguari, alguns Mestres como Santana de Coronel Fabriciano, Jailton Laurindo de Jaguaraçu, Capitão Toco de Pedro Leopoldo, e outros capitães e mestres.

Esse encontro é uma forma de fortalecer e estreitar laços de amizade, de irmandade e cooperação, Além de propor políticas públicas visando o conhecimento, reconhecimento, preservação e valorização das Congadas e Reinados.

POLÍTICAS DE INCENTIVO CULTURAL

O evento ocorre em um momento estratégico, com a expansão das políticas públicas para a valorização do patrimônio imaterial. Por meio de leis como a do Fundo Estadual de Cultura, Lei Paulo Gustavo e PNAB, as iniciativas só reforçam o compromisso com a preservação de práticas que conectam passado e futuro.

Para além da celebração, o encontro busca também propor soluções para os desafios enfrentados pelos grupos de Congado, como a falta de recursos e apoio institucional. O cenário aponta para a necessidade de maior diálogo entre os grupos e o poder público, garantindo a continuidade dessa rica herança cultural.

Serviço:

O 2º Encontro de Capitães e Mestres do Congado será gratuito e aberto ao público.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Elizabeth, pelo telefone (31) 98820-5766.