A Prefeitura de Coronel Fabriciano dará início a mais uma fase do programa habitacional “Fabri Meu Lar” – Minha Casa, Minha Vida/FAR Faixa 1. O lançamento oficial acontecerá na próxima segunda-feira, 31 de março, às 9h, no terreno onde será construído o novo empreendimento, localizado na Rua Jequitibá, 22, no Bairro Córrego Alto.

Nesta etapa, serão disponibilizadas 500 unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda do município. O projeto faz parte de uma parceria entre a administração municipal e o Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal. O investimento total será de R$ 86 milhões.

A iniciativa visa reduzir o déficit habitacional em Coronel Fabriciano, oferecendo moradias dignas para a população de menor poder aquisitivo. As famílias contempladas serão selecionadas com base nos critérios estabelecidos pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Além da construção das unidades, o projeto prevê a implementação de infraestrutura básica, como redes de água e esgoto, pavimentação e iluminação pública, garantindo melhor qualidade de vida aos futuros moradores.

A solenidade de lançamento contará com a presença de autoridades municipais, e moradores da região. A Prefeitura destaca que a iniciativa reforça o compromisso com políticas públicas voltadas à habitação e ao desenvolvimento social da cidade.