A Concessionária de Rodovia que administra o trecho de Caeté a Governador Valadares, dá continuidade aos serviços de melhorias na BR-381 que integram o Plano de 100 Dias. O cronograma foi intensificado e a programação semanal que se estende até o próximo sábado, 5, prevê a manutenção de viaduto, reparo profundo, limpeza e recuperação de drenagem.

Entre os Km 153 e km 203, sentido Belo Horizonte, na região de Governador Valadares e nos Km 314 e km 384, sentido Governador Valadares, na região de Barão de Cocais, a concessionária executará os serviços de reparo profundo. A recuperação do pavimento rígido será na região de Caeté, nos Km 422 e Km 384. A roçada ocorrerá em ambos os sentidos da rodovia, no km 408 e km 419, no município de Nova União.

Os serviços de sinalização horizontal ocorrem em ambos sentidos, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, entre os Km 361 e km 385; Em Antônio Dias entre os Km 292 e km 310. Em Nova União no Km 404 e Km 414; e em Caeté nos Km 415 e Km 422. A substituição dos guarda-corpos das pontes ocorrerá em ambos os sentidos da rodovia, no km 288, no município de Antônio Dias e no Km 347 em João Monlevade.

Os serviços de recomposição do pavimento ocorrem na pista sentido Governador Valadares, nos Km 422 e km 384. A adequação de barreiras de concreto estarão concentrados no trecho de Caeté, em ambos os sentidos da rodovia nos Km 421 e Km 422; e em São Gonçalo do Rio Abaixo, nos Km 380 e Km 422.

O sistema de Pare e Siga está programado para ser implementado em trechos com intervenções no pavimento, serviços de drenagem e sinalização horizontal. Pelo sistema, o tráfego é direcionado para uma faixa, em sentidos alternados. A recomendação ao motorista é reduzir a velocidade, ficar atento à sinalização e aos comandos de homens-bandeiras e aos comandos de parada. Em caso de chuva, o cronograma de reparos poderá sofrer alterações.