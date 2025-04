A Prefeitura de Ipatinga realizou, nesta quinta-feira (10), mais uma entrega significativa de títulos de propriedade a famílias que, por décadas, aguardavam pela regularização de suas propriedades. Em cerimônia realizada na Escola Municipal Levindo Mariano, no bairro Bom Jardim, 200 moradores das comunidades Primeiro de Maio, Nova Conquista e Novo Jardim foram contemplados com a escritura definitiva de seus lotes, fruto do programa “Reurb Ipatinga – Seu Imóvel Legal!”.

A ação integra o maior processo de regularização fundiária da história do município, com centenas de famílias já beneficiadas e outros milhares de processos em fase de registro cartorial. Com recursos próprios, a iniciativa da administração do prefeito Gustavo Nunes visa garantir, somente em sua primeira etapa, segurança jurídica, valorização das propriedades e dignidade a 15 mil famílias em diversas regiões da cidade, que aguardam há anos pela documentação.

“Estamos realizando um sonho antigo de muitas famílias. O título de propriedade representa mais do que a posse de um terreno: ele simboliza estabilidade, oportunidade e pertencimento”, destacou o prefeito, que participou pessoalmente da entrega dos documentos.

Entre os beneficiários, histórias emocionantes se repetem. Eva Ferreira de Jesus, moradora da rua Flor de Minas há 33 anos, foi uma das contempladas. “É um sonho realizado. Esperei muito tempo por esse momento e hoje posso dizer que tenho algo para deixar com tranquilidade para meus filhos”, afirmou com emoção.

UM MARCO NA HISTÓRIA DE IPATINGA

Lançado em outubro de 2022, o programa de regularização fundiária urbana contemplará cerca de 30 mil famílias. Desde então, moradores de comunidades como o Morro do Sossego, Planalto e agora o Bom Jardim já receberam gratuitamente suas escrituras, sem nenhum custo, especialmente famílias de baixa renda, pessoas idosas, mulheres chefes de família e pessoas com mobilidade reduzida.

A execução do programa é conduzida por empresa especializada, contratada via licitação, que atua em conjunto com a prefeitura para realizar as etapas técnicas e jurídicas do processo de regularização, desde o mapeamento das áreas até a emissão e o registro final dos títulos em cartório.

IMPACTO SOCIAL

Com a escritura em mãos, os moradores passam a ter acesso a crédito bancário, possibilidade de financiamento para melhorias e valorização da propriedade. A regularização também representa avanços na organização urbana, melhoria da infraestrutura e fortalecimento da cidadania.

Ipatinga se alinha a um movimento nacional de enfrentamento ao déficit fundiário. Segundo estimativas, mais de 30 milhões de imóveis urbanos estão em situação irregular no Brasil, o que representa quase metade das moradias no país. Com planejamento e compromisso, o município avança na superação dessa realidade histórica.

“Essa entrega é um divisor de águas na história da nossa cidade. Quando falamos em moradia digna, falamos também de respeito, cidadania e justiça social. Por décadas, essas famílias foram invisíveis para o poder público. Ipatinga vira essa página com coragem, planejamento e compromisso com quem mais precisa. Essa escritura é mais do que um documento, é o símbolo de que aqui, nesta gestão, as pessoas vêm em primeiro lugar”, finaliza o prefeito Gustavo Nunes.