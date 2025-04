A Prefeitura de Ipatinga realiza, na próxima sexta‑feira (25), uma audiência pública na Câmara Municipal, das 9h às 11h, para apresentar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026 e o Programa de Metas 2025–2028, convidando toda a comunidade a acompanhar os rumos do desenvolvimento do município.

Na ocasião, serão detalhadas as metas de arrecadação para 2026 e os objetivos estratégicos da administração para os próximos anos, proporcionando transparência no processo de elaboração do orçamento e no planejamento das ações públicas.

A realização da audiência pública é um instrumento de transparência regido pelo art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 2000), com nova redação dada pela Lei Complementar n° 131, de 2009.

“É essencial que a população esteja informada sobre as ações planejadas para o futuro de Ipatinga. Participe desta apresentação para conhecer o PLDO 2026 e o Programa de Metas 2025–2028. Sua presença fortalece a transparência e contribui para o bom planejamento da nossa cidade”, convida o secretário de Planejamento de Ipatinga, Bruno Santos.

O trabalho de construção do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 foi desenvolvido pelas secretarias de Planejamento e Fazenda, com a participação de todas as demais pastas do Poder Executivo. Após a apresentação na audiência, a matéria será encaminhada oficialmente à Câmara Municipal para discussão e votação.

Serviço:

Data: 25 de abril de 2025 (sexta‑feira)

Horário: 9h às 11h

Local: Câmara Municipal de Ipatinga