O governador Romeu Zema empossou, nesta quarta-feira (12), a nova secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), Mila Corrêa da Costa. A ex-secretária-adjunta de Estado de Governo (Segov) substitui o ex-secretário Fernando Passalio, que assumiu o cargo de diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O governador destacou o desempenho alcançado por Passalio e deu as boas-vindas à secretária. “Agradeço ao secretário Passalio pelas realizações e pelo belo legado deixado por sua gestão. Com a Mila vamos continuar avançando porque ainda temos tempo de fazer muito pelo desenvolvimento de Minas Gerais”, ressaltou.

O governador Romeu Zema também lembrou da importância de ampliar as oportunidades para profissionais com perfil mais técnico e para mulheres.

“É uma felicidade muito grande ver mais essa mudança no nosso governo. Essas trocas enriquecem muito a carreira, deixando as pessoas mais preparadas para os desafios da gestão pública. Além disso, Mila é a segunda mulher a ocupar esse cargo tão relevante. Desejo muito sucesso nesta nossa jornada”, frisou Romeu Zema.

A troca de comando foi oficializada no Diário Oficial de Minas Gerais em 25/2 e, desde então, a secretária já vem atuando à frente da Sede-MG e na transição de comando da Segov.

Mila assume o desafio de dar seguimento ao trabalho do Governo de Minas na atração de investimentos, geração de emprego e renda no estado.

“O sistema de desenvolvimento econômico do Governo de Minas é muito amplo, com diversas estatais vinculadas que desempenham um papel fundamental na prestação de serviços públicos. Além disso, o secretário Fernando Passalio deixou um legado importante na geração de empregos e na atração de investimentos”, destacou.

“Queremos manter os avanços conquistados e, ao mesmo tempo, buscar ampliar esses resultados no curto período de gestão restante, de um ano e nove meses. Tenho certeza de que, com a união do sistema de desenvolvimento econômico, conseguiremos alcançar esse objetivo”, ressaltou ​Mila Corrêa da Costa.

MILA CORRÊA DA COSTA

Mila é a segunda mulher a chefiar a Sede-MG. A nova secretária é advogada e graduada em relações internacionais e possui ampla experiência na área acadêmica e jurídica, tendo, também, graduação, mestrado e doutorado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de ser professora e ter trajetória nos campos de ensino, pesquisa e extensão.

Especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho, Mila já atuou como subsecretária de Gestão de Imóveis da Sede-MG, já foi diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH) e é consultora legislativa de carreira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

SEDE-MG

A Sede-MG é a secretaria responsável por promover um ambiente atrativo para novos negócios e fortalecimento dos setores econômicos existentes em Minas Gerais. Possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda.

Desde 2019, a secretaria foi responsável por atrair mais de R$ 461 bilhões de investimentos do setor privado para o estado, gerando mais de 240 mil empregos diretos, números que colocam Minas Gerais perto do recorde histórico de 1 milhão de carteiras assinadas na atual gestão.