A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (12) que disponibilizará o programa para declaração do Imposto de Renda 2025 amanhã (13). O prazo para envio das declarações começa em 17 de março e se estende até 30 de maio, permitindo que milhões de brasileiros prestem contas ao fisco.

Os contribuintes poderão optar por três diferentes formas de preenchimento: através do programa oficial para computadores, pelo site Meu Imposto de Renda ou pelos aplicativos disponíveis para smartphones Android e iOS. A atualização das plataformas móveis está prevista para ocorrer até sexta-feira (14).

Este ano, estão obrigados a declarar os cidadãos que receberam rendimentos acima de R$ 30.639,90 durante 2024, o equivalente a aproximadamente R$ 2,5 mil mensais. A nova tabela do IR, corrigida em fevereiro do ano passado, isenta de pagamento cerca de 15,8 milhões de contribuintes que receberam até dois salários mínimos (R$ 2.824,00) mensais.

Os limites de dedução permaneceram inalterados: R$ 2.275,08 por dependente, R$ 3.651,50 para despesas com educação e teto de R$ 16.754,34 para quem opta pela declaração simplificada. A correção da tabela do IR afetou apenas a primeira faixa de isenção, mantendo as demais faixas sem alteração.

Para facilitar o processo, o Fisco recomenda que os contribuintes reúnam antecipadamente toda a documentação necessária, incluindo informes de rendimentos de empregadores e bancos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, além de documentos relacionados a transações com bens e investimentos realizados em 2024.

A expectativa da Receita Federal é que o processo de declaração seja mais ágil este ano, especialmente com a disponibilidade da declaração pré-preenchida, que será liberada a partir de 1º de abril para contribuintes com conta nível prata ou ouro no portal Gov.br.