Em evento realizado nesta terça-feira (24/06), no Parque Ipanema, em Ipatinga, representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentaram à comunidade do Vale do Aço os projetos que serão realizados na cidade por meio do acordo firmado entre a instituição e a Usiminas.

A iniciativa integra o Projeto Conviver, que inclui obras socioambientais que trarão benefício direto para os moradores e para o meio ambiente da região. Os recursos são provenientes de acordos assinados com a Usiminas, nos últimos anos.

O diretor Jurídico da Usiminas, Guilherme Poggiali, reforçou durante o evento que a Usiminas está comprometida, desde a sua fundação, em crescer e se desenvolver juntamente com a cidade e sua comunidade. “A Usiminas é uma parceira histórica de Ipatinga e ao longo das décadas, muitos projetos foram desenvolvidos em conjunto com o setor público. Muitos deles com foco no desenvolvimento local, no fortalecimento da economia, da saúde, da educação e em prol do meio ambiente”.

O meio ambiente é prioridade para Usiminas, destacou Poggiali em sua fala.

“Por isso realizamos investimentos de mais de R$ 3 bilhões nos últimos cinco anos, para melhorias ambientais na usina de Ipatinga e no Vale do Aço. Em 2023, paralisamos de forma preventiva a produção das baterias 5 e 6 da Coqueria 3, com foco na prevenção ambiental. Essa não é uma medida que comemoramos, mas foi necessária para garantir a adequação da empresa às normas ambientais”, disse.

O procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, ressaltou a importância das parcerias para viabilização dos projetos. “Acredito que por meio da união de esforços e da conscientização, podemos transformar a cidade em um exemplo de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente”, afirmou.

O promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Rafael Pureza, informou que o Projeto Conviver será dividido em três eixos: “O primeiro eixo é voltado para identificação das áreas verdes já existentes no município e buscar a preservação delas; o segundo é identificar e transformar outras áreas em espaços de convivência e lazer e o terceiro passa por apoiar e fomentar empreendimentos sustentáveis”.

PROJETOS

O acordo prevê a preservação perpétua de 860 mil m² em áreas verdes (com valor estimado em R$ 40 milhões) e o investimento de R$ 49,3 milhões em outros projetos. Entre as iniciativas, destacam-se aquelas voltadas para o bem-estar da comunidade de Ipatinga: reforma do deck do Parque Ipanema, criação da pista de caminhada no entorno dos bairros Bela Vista, Ideal, Cariru e na Avenida Sanitária e criação de áreas de lazer e saúde para contemplar a terceira idade nos bairros Ferroviários e Ideal. Está prevista ainda a construção de poços e reservatórios de água nos bairros Pedra Branca e Ipaneminha.