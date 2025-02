Os trabalhos da Concessionária de Rodovia Nova 381 prosseguem, dentro do Plano de 100 dias, com o cronograma semanal de intervenções na BR-381. A programação estabelece até a próxima sexta-feira, 21 de fevereiro, serviços de manutenção e recomposição do pavimento, ocasionando interferências no tráfego. Outras atividades, como roçada, limpeza de drenagem e faixa de domínio, também estão sendo executadas, porém sem interdição de pista.

Entre os km 415 e 420, na região do município de Caeté, no sentido Governador Valadares, a concessionária irá promover a demolição e recomposição do pavimento de concreto.

Também está prevista a pintura de pontes e viadutos, em ambos os sentidos da rodovia, entre os km 320 e 330 (Nova Era­ e Antônio Dias); km 330 e 340 (Bela Vista de Minas e Nova Era); km 340 e 360 (João Monlevade) e entre os km 360 e 370, em São Gonçalo do Rio Abaixo.

Os reparos localizados no pavimento estarão concentrados no trecho de Belo Oriente, em ambos os sentidos da pista, entre os km 217 e 222.

As frentes de trabalho também estarão mobilizadas para serviços de melhoria na sinalização horizontal. A concentração será na altura do município de Jaguaraçu, entre os km 285 e 287, em ambos os sentidos da via.

Todos os serviços exigirão a mobilização de Pare e Siga. Pelo sistema, o tráfego é direcionado para uma única faixa, em sentidos alternados. A recomendação ao motorista é reduzir a velocidade, atentar-se à sinalização e aos comandos de homens-bandeiras e aos comandos de parada. Em caso de chuva, o cronograma de reparos poderá sofrer alterações.