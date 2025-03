O Instituto Ekos Brasil, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de uma empresa especializada em arquitetura e engenharia. O objetivo é desenvolver projetos executivos para a reforma do alojamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), em Minas Gerais.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização das estruturas da unidade de conservação, que abriga um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica no estado e já soma mais de 80 anos de história. Além da melhoria das instalações, o projeto prevê a implementação de acessibilidade nos espaços.

A reforma do alojamento integra um esforço contínuo para aprimorar a infraestrutura do parque. Paralelamente, também está em desenvolvimento um projeto voltado para a área da prainha da Lagoa Dom Helvécio, reforçando o compromisso da parceria entre o Ekos Brasil e o IEF na valorização do local.

Empresas interessadas devem atender aos requisitos especificados no edital e enviar suas propostas até o dia 20 de março de 2025. Os documentos e detalhes do processo seletivo estão disponíveis no site oficial do Termo de Parceria: www.ekosbrasil.org/perd-2.