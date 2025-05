Com o objetivo de promover a qualificação profissional e fortalecer os laços entre o meio rural e urbano, o Sindicato dos Produtores Rurais de Ipatinga (SPR) e o Sistema Faemg-Senar participam, entre os dias 25 e 30 de maio, da 1ª edição do Sinergia – Semana do Associativismo. O evento acontece na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga, e contará com uma programação gratuita voltada à capacitação e à integração comunitária.

Idealizado como uma iniciativa para estimular o associativismo e incentivar o desenvolvimento sustentável na região, o Sinergia pretende reunir produtores rurais, empreendedores, profissionais de diversas áreas e membros da comunidade em torno de atividades formativas. A programação inclui palestras, painéis, seminários e oficinas práticas, abordando temas que envolvem desde técnicas agrícolas até empreendedorismo urbano.

Segundo Adauto Valamiel, presidente do SPR, o evento é uma oportunidade para ampliar o conhecimento, trocar experiências e promover conexões que contribuam para o crescimento regional. “Nosso objetivo é criar um espaço de aprendizado e cooperação, onde diferentes públicos possam se beneficiar do conhecimento e da troca de ideias”, afirma.

Entre os destaques da programação estão três cursos profissionalizantes com vagas gratuitas abertas ao público:

Jardinagem – Ministrado pelo instrutor Adriano Clair, o curso abordará técnicas de preparo do solo, plantio, poda, controle de pragas e design paisagístico.

Arte do Barismo – Com a instrutora Isa Amorim, os participantes aprenderão sobre preparação de cafés especiais, moagem, vaporização do leite e práticas de degustação.

Cosmética Natural com Mel – A instrutora Kênia Thomaz Rocha ensinará a manipulação de ingredientes como mel, cera e pólen para a produção de sabonetes, máscaras e hidratantes naturais.

As atividades ocorrerão das 8h às 17h, durante todos os dias do evento. Para participar, os interessados devem se inscrever pelos números: (31) 98641-5767 ou (31) 9983-3854.

Com foco na valorização do conhecimento, da inovação e do trabalho coletivo, o Sinergia se apresenta como uma iniciativa que busca fortalecer a economia local e impulsionar o protagonismo dos produtores rurais e da comunidade regional.