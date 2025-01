O Sudeste brasileiro enfrenta uma forte sequência de dias quentes que pode estabelecer novos recordes históricos de temperatura, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que o calor intenso persistirá até esta quarta-feira (22), afetando principalmente as regiões metropolitanas.

Em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, os termômetros ultrapassaram os 35°C nos últimos dias, causando desconforto à população e aumentando o consumo de energia elétrica. A sensação térmica em algumas áreas chegou a 40°C, levando as autoridades a emitirem alertas de saúde.

Especialistas explicam que o fenômeno atual não se caracteriza como uma onda de calor, apesar das temperaturas elevadas. Para tal classificação, seria necessário um aumento de 5°C acima da média histórica por três dias consecutivos, critério que não foi atingido.

A mudança no padrão climático ocorreu após um início de janeiro marcado por chuvas intensas. A redução da nebulosidade, combinada com uma massa de ar quente estacionária sobre a região, provocou a elevação das temperaturas. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro são os estados mais afetados.

As autoridades recomendam que a população mantenha-se hidratada, evite exposição solar nos horários mais quentes e utilize protetor solar. Idosos e crianças devem receber atenção especial durante este período. A previsão indica que as temperaturas começarão a diminuir gradualmente a partir de quinta-feira, com a chegada de uma frente fria pela região Sul do país.