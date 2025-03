O Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou, nesta qerça-feira (26), o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. A cobertura do caso repercutiu na imprensa internacional, sendo noticiada por veículos como BBC, El País, The Washington Post e La Nación.

O julgamento teve início ontem (25) com a apresentação da acusação pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, além das defesas dos denunciados e a análise preliminar dos ministros sobre questões processuais.

Além de Bolsonaro, se tornaram réus no processo os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid, todos apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrantes do núcleo que teria arquitetado um plano para invalidar o resultado das eleições de 2022.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

O jornal norte-americano The Washington Post destacou que o STF brasileiro decidirá se Bolsonaro será formalmente processado, ressaltando que o ex-presidente, um ex-oficial militar, já expressou nostalgia pelo regime militar no Brasil e desafiou o sistema judicial durante seu mandato, entre 2019 e 2022.

Já o argentino La Nación chamou atenção para a presença de Bolsonaro no julgamento, classificando sua aparição como uma “estratégia para reforçar sua imagem de mártir político”. O jornal também citou uma publicação do ex-presidente na rede social X (antigo Twitter), na qual ironiza o ministro Alexandre de Moraes usando como referência o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina.

O desfecho do julgamento é aguardado com expectativa tanto no cenário nacional quanto internacional, podendo impactar o futuro político do ex-presidente e de seus aliados.

*Com informações Estadão