Em uma reviravolta diplomática, Estados Unidos e México chegaram a um acordo que suspende por 30 dias a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos mexicanos, anunciada anteriormente pelo presidente Donald Trump. A decisão surgiu após negociações entre Trump e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (3).

O acordo prevê o envio de 10 mil agentes da Guarda Nacional mexicana para reforçar o combate ao tráfico de drogas na fronteira, com foco especial no fentanil, opioide sintético responsável por uma epidemia de overdoses nos Estados Unidos. Em contrapartida, os americanos se comprometeram a intensificar o controle sobre o tráfico de armas na direção sul.

A tensão comercial havia escalado no fim de semana, quando Trump assinou decretos impondo tarifas não apenas ao México, mas também ao Canadá e à China. A medida provocou turbulências nos mercados globais, com quedas nas bolsas asiáticas e europeias, além de volatilidade no dólar.

Os números da DEA, agência antidrogas americana, revelam a dimensão do problema: 9,9 toneladas de fentanil foram apreendidas no último ano, com 99% da droga tendo origem no México. Apesar do volume expressivo, houve uma redução de 19% nas apreensões em comparação ao ano anterior.

O cenário apresenta sinais positivos, com uma queda de 21% nas mortes por overdose nos EUA, segundo o CDC. Este declínio é parcialmente atribuído à maior disponibilidade de medicamentos preventivos entre usuários e ao acordo firmado com a China em 2023, que restringiu o fornecimento de precursores químicos para a produção da droga.

Durante o período de suspensão das tarifas, as equipes dos dois países trabalharão em questões de segurança e comércio. Sheinbaum anunciou ainda planos para reduzir a dependência de importações, especialmente da China, alinhando-se aos interesses americanos de reconfiguração das cadeias comerciais globais.

*Com informações Estadão