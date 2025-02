Por Leonardo Morelli

A relação entre redes sociais e depressão é um tema complexo e multifacetado, mas que atraído a atenção de psicólogos e pesquisadores ao redor do mundo. Embora as redes sociais ofereçam oportunidades únicas de conexão, conhecimento e compartilhamento, elas também podem contribuir para problemas de saúde mental, como a depressão. Este texto examina as causas, as consequências e as possíveis soluções para esse fenômeno.

CAUSAS

– Comparação social: Nas redes sociais, é comum as pessoas apresentarem apenas os aspectos mais positivos de suas vidas, o que pode levar a comparações desfavoráveis com a própria vida. Essa “vida perfeita” que se vê online pode fazer com que as pessoas se sintam inadequadas ou insatisfeitas com suas próprias vidas, fomentando sentimentos de tristeza ou inveja.

– Sobrecarga de informação e estimulação constante: A natureza sempre ativa das redes sociais pode levar a uma sobrecarga de informações, causando estresse e ansiedade. A constante necessidade de atualização e resposta pode ser exaustiva e contribuir para o estresse consequentemente a depressão.

– Isolamento social: Apesar de parecerem conectar, as redes sociais podem, ironicamente, levar ao isolamento social. O tempo passado online frequentemente substitui interações sociais reais, que são essenciais para o bem-estar emocional.

CONSEQUÊNCIAS

– Baixa autoestima e imagem corporal negativa: A exposição constante a imagens de pessoas que parecem ter uma vida perfeita ou um corpo ideal pode afetar negativamente a autoimagem e a autoestima.

– Problemas de sono: O uso excessivo de redes sociais, especialmente antes de dormir, pode prejudicar a qualidade do sono, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento da depressão.

– Dependência: O uso excessivo das redes sociais pode levar a um comportamento compulsivo ou dependente, que é um fator de risco para a depressão.

O QUE FAZER

– Consciência e controle do uso: É importante estar ciente de quanto tempo é gasto nas redes sociais e tentar limitar esse uso. Definir horários específicos para checar as redes pode ajudar a evitar o uso compulsivo.

– Foco na interação real: Priorizar interações face a face e cultivar relacionamentos reais podem ajudar a combater o isolamento social.

– Perspectiva realista: Lembrar que o que é postado nas redes sociais muitas vezes não representa a realidade completa pode ajudar a manter uma perspectiva mais saudável.

– Busca por ajuda profissional: Se o uso das redes sociais estiver impactando significativamente o bem-estar, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental pode ser um passo importante. A terapia pode te ajudar.

Em conclusão, as redes sociais têm o potencial tanto para enriquecer quanto para prejudicar nossa saúde mental. O autoconhecimento e a autorregulação são essenciais para garantir que o impacto dessas plataformas em nossa vida seja positivo.

Fique atento! Sua vida não é virtual!

Leonardo Morelli é diretor do Entre Nós Centro de Psicologia, em Ipatinga