O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou alterações na tradicional galeria de fotos dos ex-presidentes, localizada no térreo do Palácio do Planalto, durante visita às obras restauradas após os atos de 8 de janeiro. A principal mudança sugerida é a inclusão do período em que cada presidente governou o país, em substituição às datas de nascimento e morte atualmente exibidas.

Durante a inspeção realizada nesta quinta-feira (9), Lula argumentou que os visitantes precisam conhecer não apenas quem foram os presidentes, mas principalmente quando e como exerceram seus mandatos. “As pessoas querem saber em que período que ele governou, quando ele governou. Você tem que dizer aqui como é que foram eleitas as pessoas, para a história registrar”, afirmou o presidente.

A primeira-dama Janja Lula da Silva, que acompanhava a visita, anunciou que a modernização da galeria incluirá a implementação de códigos QR. Essa tecnologia permitirá aos visitantes acessar informações mais detalhadas sobre cada ex-presidente através de dispositivos móveis.

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo de preservação da memória presidencial brasileira. Durante a visita, Lula aproveitou para fazer comentários sobre seus antecessores, incluindo observações sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro.

A alteração proposta visa transformar a galeria em um espaço mais informativo e educativo, permitindo que os visitantes compreendam melhor a linha cronológica dos governantes brasileiros e os contextos históricos de suas gestões. A data para implementação das mudanças ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

*Com informações Poder360