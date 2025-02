A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu três novos deputados estaduais nesta segunda-feira (3), em decorrência da saída de parlamentares eleitos para prefeituras mineiras nas eleições municipais de 2024. Lincoln Drumond (PL), Adalclever Lopes (PSD) e Carol Caram (Avante) assumiram seus mandatos em cerimônia realizada na sede do legislativo estadual.

O Vale do Aço ganhou representatividade com a posse de Lincoln Drumond, ex-vereador de Coronel Fabriciano. Em seu discurso inaugural, o parlamentar destacou seu compromisso com pautas voltadas ao desenvolvimento regional e valores conservadores, enfatizando temas como família, saúde pública e infraestrutura.

Durante a cerimônia de posse, Lincoln Drumond reafirmou seu compromisso com os valores que considera essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. “Assumo este cargo com o compromisso de defender a vida em todas as suas fases, a família como pilar da nossa sociedade e a liberdade como direito inalienável de cada cidadão. Acredito que esses princípios são fundamentais para o fortalecimento da nossa região e de Minas Gerais como um todo”, afirmou o parlamentar.

Entre as principais bandeiras de Drumond estão a proteção à vida desde a concepção, a defesa da liberdade individual, a garantia de direitos fundamentais e a preservação da família tradicional. O deputado também destacou a importância de políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida das famílias mineiras.

A sua posse é um reflexo das mudanças provocadas pelas eleições municipais de 2024, que resultaram na saída de deputados estaduais eleitos para prefeituras. Com a entrada de Lincoln Drumond, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ganha um parlamentar comprometido com os valores conservadores, o que reforça a representatividade da população que compartilha dessas ideias.

A solenidade também marcou a entrada de outros dois novos deputados. Adalclever Lopes (PSD), ex-presidente da ALMG, retornou ao cargo, ocupando a vaga de Douglas Melo, eleito prefeito de Sete Lagoas. Carol Caram (Avante) assumiu a vaga de Fábio Avelar, que venceu as eleições para a prefeitura de Nova Serrana.