A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, divulgou na quarta-feira (5), a conclusão do primeiro Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que registrou um índice de 3,8%. O resultado indica um risco médio de transmissão, superando o limite de 1% estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Para a realização do levantamento, os agentes de endemias do município percorreram todos os bairros entre os dias 27 e 31 de janeiro, coletando as larvas do mosquito. O material foi enviado ao laboratório para análise, que apontou os locais com maior índice de infestação.

Os bairros com os percentuais mais elevados foram: São Cristóvão (28,5%), Santa Luzia (25%), Contente (23,8%) e Pedreira (23%). Em resposta a esses números, os agentes de endemias intensificarão os esforços de combate ao mosquito nessas regiões. “Iniciaremos um mutirão de limpeza, vistoria e tratamento nos locais com larvas, além de eliminar focos de reprodução, também faremos o uso de fumacê e bloqueio de transmissão com bombas costais”, afirmou Adelson Arruda, Coordenador de Zoonoses e Endemias da Prefeitura.

FOCOS NAS RESIDÊNCIAS

O levantamento revelou que 90% dos focos do Aedes aegypti está localizado nas residências, em depósitos como: tambores (16,5%), latas (12%) e baldes (9%). Em função disso, a Vigilância em Saúde faz um apelo à população para que colabore no combate ao mosquito, especialmente diante do aumento dos casos de zika, chikungunya e, principalmente, dengue. “O período de incubação do Aedes aegypti pode chegar até 15 dias, pedimos que os moradores dediquem apenas 10 minutos, duas vezes por mês, para limpar seus quintais. Essa simples ação pode eliminar criadouros e prevenir a eclosão de larvas”, explicou Adelson.

GINCANA MEXA-SE

Em 2025, a Prefeitura dará continuidade à gincana de combate ao mosquito, promovida pela Secretaria de Governança da Saúde em parceria com os alunos do Programa Mexa-se e a Secretaria de Governança Educacional e Cultural. Na última edição, mais de 1 milhão de inservíveis foram retirados das ruas de Fabriciano. “Com o Programa Mexa-se, conseguimos mobilizar a população de forma significativa para eliminar recipientes que acumulam água. Temos 48 mil imóveis na cidade e precisamos do apoio de todos para alcançar cada um deles”, ressaltou Adelson.

Além disso, a equipe de endemias mantém ações contínuas de combate ao Aedes aegypti, incluindo tratamento focal com larvicidas, instalação de tampas em caixas d’água e destruição de focos. Também são realizadas orientações aos moradores sobre cuidados com arboviroses e ações educativas.

SINTOMAS E ATENDIMENTO

Os principais sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti variam: na dengue, a febre alta (40°C) de início súbito, dor de cabeça, náuseas e vômitos e dores nas costas; na chikungunya, dores articulares intensas, além de dores nos músculos e cabeça; e na infecção por zika, febre baixa acompanhada de manchas vermelhas e coceira.

A rede de saúde de Fabriciano está preparada para atender casos suspeitos conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Com 17 Unidades Básicas de Saúde que funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h, a população pode buscar atendimento próximo de suas residências. Em casos graves, recomenda-se procurar a UPA 24 Horas ou o Hospital Dr. José Maria Morais, que são referências em atendimentos emergenciais.

DENÚNCIAS

A população pode colaborar denunciando lotes vagos, residências fechadas e locais com água acumulada que possam servir como criadouros do mosquito. As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, localizada na rua Duque de Caxias, nº 7, Sala 3, Centro – Galeria Central, em frente ao Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (31) 3406-7558 ou pelo aplicativo E-Ouve.