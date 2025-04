O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (11) em Natal, Rio Grande do Norte, após apresentar fortes dores abdominais. A condição está possivelmente relacionada ao atentado sofrido em 2018, quando foi esfaqueado durante a campanha presidencial.

O paciente foi inicialmente atendido no Hospital Regional de Santa Cruz e posteriormente transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, na capital potiguar. A transferência aérea contou com apoio da Polícia Militar e autorização da governadora Fátima Bezerra.

Segundo o diretor do Hospital Rio Grande, Luiz Roberto Fonseca, o ex-presidente encontra-se estável e sem dores. No momento, não há indicação para procedimento cirúrgico, embora o médico pessoal de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, não descarte essa possibilidade para o futuro.

A equipe médica reservou um andar inteiro do hospital para garantir a segurança do paciente. Os próximos passos do tratamento focam na recuperação das funções intestinais, com monitoramento constante e novos exames de imagem para avaliar a evolução do quadro.

O mal-estar ocorreu durante a primeira etapa da “Rota 22”, projeto do PL que prevê visitas do ex-presidente a diversos estados brasileiros. Antes da internação, Bolsonaro participou de um evento com apoiadores na cidade de Bom Jesus.

Desde o atentado de 2018, o ex-presidente passou por cinco cirurgias abdominais e diversas internações. Em 2023, realizou procedimentos para correção de hérnia e refluxo, além de ter ficado internado por 12 dias devido a um quadro de erisipela e dores abdominais. A equipe médica considera a possibilidade de transferência para São Paulo ou Brasília, dependendo dos resultados dos próximos exames.

*Com informações Jovem Pan