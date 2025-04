A agenda cultural de abril continua na Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, com atrações gratuitas para pessoas de todas as idades, para escolas e para a comunidade. Neste domingo (13), às 16h30, terá mais uma edição do Cine Cultura, com a exibição do filme que conta a história da chegada do novo membro na família de Gru, o Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Classificação: Livre. Ingressos: gratuitos.

No dia 24 (quarta-feira), às 15h, será a vez do Cine Cultura 60+ com a exibição do filme que conta a história de uma mulher de 93 anos, que é enganada por um golpista ao telefone que finge ser seu neto. A história é inspirada em uma experiência real da avó do próprio diretor do filme, Josh Margolio. Classificação: 14 anos. Ingressos: gratuitos.

Para viajar pelas histórias de Timóteo e da Aperam South America, nos dias 22 e 24/04 (terça e quinta), às 9h e às 14h, a Fundação Aperam promove novas sessões da Visita Teatralizada ao Museu: Lá Detrás Daquela Serra. A visita transforma a experiência museológica em um momento envolvente e interativo, por meio de uma jornada imersiva, musical e poética. Gratuito. As visitas devem ser agendadas pelo telefone (31) 3849-7744.

TEATRO

Na última semana, a Fundação Aperam recebeu dois espetáculos teatrais infantis. Abrindo a programação do mês, no dia 1º/04, com a peça Venturo: A saga sem fim, do Coletivo NopoK (RJ). A apresentação, voltada para escolas, contou a história de personagens que viajam pelo tempo. No domingo, dia 06/04, o espetáculo As Aventuras da Princesa Preta, do grupo IT – Inteligência Teatral, reuniu famílias em duas sessões da peça sobre a aventura da princesa que viaja até o mundo real para promover mudanças.