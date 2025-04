Uma operação policial deflagrada nesta terça-feira (15) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou uma das maiores organizações criminosas do país especializada em crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A ação resultou na prisão de dois adultos e apreensão de dois menores.

A investigação teve início em fevereiro, após um menor de idade transmitir ao vivo pela internet um ataque contra uma pessoa em situação de rua. Este incidente revelou-se apenas a ponta do iceberg de uma extensa rede criminosa que atuava em sete estados brasileiros: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O grupo criminoso utilizava sofisticadas técnicas de manipulação psicológica para aliciar jovens em idade escolar, induzindo-os a cometer diversos crimes. Entre as práticas identificadas estavam tentativas de homicídio, divulgação de pornografia infantil, maus-tratos a animais e crimes de ódio. A organização mantinha conexões internacionais, sendo inclusive alvo de relatórios de agências independentes dos Estados Unidos.

A dimensão do problema ganhou ainda mais evidência após a recente morte de Sarah Raíssa Pereira, uma criança de 8 anos de Ceilândia, possivelmente vítima de um “desafio” viral que circulava nas redes sociais. O caso levou a deputada Maria do Rosário a mobilizar esforços para a instauração de uma CPI destinada a investigar crimes contra crianças na internet.

A operação, denominada “Adolescência Segura”, representa um marco no combate aos crimes digitais no Brasil. As investigações continuam em andamento para identificar outros membros da organização, reafirmando o compromisso das autoridades com a proteção dos direitos fundamentais da infância e juventude, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.

*Com informações Correio Braziliense