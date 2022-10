Ipatinga recebe no próximo sábado (29), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, um evento dedicado ao jazz e à música instrumental. Em sua 20ª edição, o Savassi Festival chega pela primeira vez a Ipatinga com shows do renomado Wagner Tiso Trio e da Big Band do Clube. Os shows vão homenagear a música instrumental e o Clube da Esquina, que celebra seus 50 anos em 2022. O Savassi Festival Ipatinga integra as comemorações do 60 anos da Usiminas, que patrocina o projeto por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o apoio do Instituto Usiminas.

O maestro, pianista, compositor e arranjador Wagner Tiso abre a noite, ao lado do saxofonista Nivaldo Ornela e do violoncelista Márcio Mallard. Em seguida, sobe ao palco a Big Band do Clube, uma banda composta por 12 músicos que apresentará o melhor do jazz e da música mineira. Criado inicialmente como um evento de rua em Belo Horizonte, em 2003, o Savassi Festival se tornou uma matriz de atividades dedicadas à difusão do jazz e da música instrumental, em suas mais variadas vertentes. Já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e New York (EUA).

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e na plataforma do Sympla (www.sympla.com.br).

O festival também promove dois ensaios abertos, gratuitos no período da tarde, no mesmo dia do show, sábado (29/10). Interessados em assistir poderão acompanhar a passagem de som e terem contato com os artistas à medida que eles se preparam para o show.

VISITE A EXPOSIÇÃO

Celebrando as comemorações dos 60 anos da Usiminas, o Instituto Usiminas recebe em sua programação a exposição “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país”, em exibição na galeria do Centro Cultural Usiminas. O projeto é marcado pela realidade imersiva, com muita tecnologia e interação pode ser visitada gratuitamente por público de todas as idades, de terça a sábado, das 12h às 20h. A mostra é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, com realização da P4 Produções.

Por meio de painéis explicativos, vídeos, maquetes, jogos multiplayers os visitantes podem conhecer a trajetória de sete setores ligados ao desenvolvimento do Brasil e a forma como as novas tecnologias exercem impacto na indústria. A evolução e soluções nos setores Agropecuária, Construção, Energia, Mineração, Transporte, Cultura e Desenvolvimento e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, bem como a abordagem de tais temas em outros países fazem parte da exposição.