A Associação Coral Fundação São Francisco Xavier realiza sua tradicional Cantata de Natal, circulando pelo Centro Cultural Usiminas, Shopping Vale do Aço, Hospital Márcio Cunha ( I e II) e Unidade de Oncologia. Serão cinco apresentações, com entrada franca, sob regência do maestro Leandro Morais Almeida, que se iniciam no dia 5 e se encerram no dia 15 de dezembro.

A Cantata de Natal integra as atividades do projeto cultural que é viabilizado por meio do patrocínio da Usiminas, com apoio da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e realizado pela Associação Coral Fundação São Francisco Xavier e Governo de Minas Gerais, utilizando os benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É um dos eventos mais tradicionais do coro, que é realizado há 21 anos e tem circulado pelo Vale do Aço, com apresentações em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, além das unidades hospitalares do Hospital Márcio Cunha em Itabira e Cubatão.

O coro Fundação São Francisco Xavier é formado pelos seus próprios colaboradores e membros da comunidade. Foi fundado em 2001 e desde então realiza importantes eventos como os Doutores da Música, que leva o canto coral a ambientes hospitalares proporcionando aos funcionários, pacientes e acompanhantes momentos de descontração; O Concerto de Inverno com apresentações cênicas musicais e um repertório composto por pérolas da MPB e a tradicional Cantata de Natal, realizada anualmente em espaços alternativos e unidades hospitalares.

O REPERTÓRIO

Para esta edição da Cantata de Natal o repertório vem repaginado. De acordo com a diretora cultural do Coral FSFX, Kênia Coeli, foram selecionadas composições que fazem alusão aos clássicos dos desenhos da Disney. “Nossa proposta é de encerrar o ano com muita emoção e magia. Os ensaios iniciaram no mês de outubro e foi um desafio para toda equipe do coro. O resultado ficou magnífico e vale a pena conferir nossa agenda natalina”, destaca a diretora.

A programação itinerante tem entrada franca e começa pelo Shopping do Vale do Aço, no dia 05/12, segunda, a partir das 19 horas. Na quarta-feira (7), o coro participa, junto com a Orquestra de Câmara de Ipatinga, do acendimento das luzes do Centro Cultural Usiminas, dentro da programação da 15ª edição do Projeto Seminaluz – Arte e Luz, que é realizado pela Hibridus Dança e Cênika Eventos.

Pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital Márcio Cunha recebem a Cantata de Natal de 13 a 15 de dezembro. As apresentações acontecem na Unidade de Oncologia, localizada no bairro Ferroviário e Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha, Bairro das Águas e Bom Retiro, respectivamente.

Serviço:

Cantata de Natal do Coral Fundação São Francisco Xavier

05/12 às 19h – Shopping Vale do Aço

07/12 às 20h – Centro Cultural Usiminas – Acendimento das Luzes de Natal

15ª Edição Seminaluz – Arte e Luz. Participação do Coral FSFX, regência do maestro Leandro Moraes e Orquestra de Câmara do Vale do Aço, regência do maestro Vinicius Saturnino.

13/12 às 12h – Unidade de Oncologia, bairro Ferroviários

14/12 às 18h – Unidade II do Hospital Márcio Cunha (recepções)

15/12 – 12h – Unidade I do Hospital Márcio Cunha (quiosques externos)