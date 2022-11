A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Conselho da Mulher Empreendedora realizaram um café da manhã, na manhã desta quinta-feira (10), para apresentar os Homenageados do Ano 2022, na sede das entidades. Estiveram presentes associados, empresários, autoridades políticas, civis e militares. No evento também foram divulgados mais detalhes sobre a terceira edição da Feiraço, que ocorrerá entre os dias 17 e 20 de maio de 2023, no estacionamento do Ipatingão.

Os Homenageados do Ano são: Joaquim Cândido, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga – AAPI (Destaque na Comunidade); Aloísio Nunes de Carvalho, proprietário do Aloísio Gás (Destaque Lojista); Jorge Zacarias, diretor executivo da Convaço (Empresário do Ano) e Edilene Lopes Fonseca, proprietária do O Giro Turismo (Prêmio Mulheres Além das Gerais). A tradicional entrega das honrarias aos homenageados pelas entidades está marcada para ocorrer em março de 2023.

DESTAQUE DA COMUNIDADE

Joaquim Cândido afirmou que foi com imensa satisfação que recebeu a informação sobre a homenagem concedida de Destaque na Comunidade. “Para mim, esta é a confirmação dos esforços em conjunto para fazer o melhor para a saúde e qualidade de vida dos associados da AAPI. Trata-se da comprovação de que estamos no caminho certo, e que podemos e iremos fazer cada vez mais, com ética, respeito e valorização do ser humano e da família. Agradeço à Aciapi-CDL pelo reconhecimento e parceria de muitos anos”, ressaltou.

DESTAQUE LOJISTA

Aloísio Nunes destacou que é gratificante e de muita relevância a homenagem de Destaque Lojista. “Isso é o reconhecimento de um trabalho de 29 anos, ao lado da minha esposa (Esperança Carvalho) e de toda a equipe, feito com qualidade, segurança, respeito e parceria. Estamos sempre em busca de melhorias, inovações e qualificações nos processos para encantar cada vez mais nossos clientes”, disse.

EMPRESÁRIO DO ANO

Jorge Zacarias afirmou que é muito grato às entidades empresariais por essa importante homenagem como Empresário do Ano 2022. Além da entrega da honraria pela Aciapi-CDL, Zacarias receberá, neste mês, a medalha de Empresário do Ano pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), assim como todos os indicados pelas associações comerciais mineiras. “A Aciapi e a CDL de Ipatinga são entidades com décadas de história, atuando com firmeza na defesa dos interesses da classe empresarial de Ipatinga e impulsionando com maestria o comércio local. Portanto, fico muito honrado em receber essa homenagem, que foi possível graças ao dedicado e competente trabalho de toda equipe da Convaço, uma empresa genuinamente ipatinguense, fundada em 1970”, ressaltou.

MULHERES ALÉM DAS GERAIS

O prêmio “Mulheres Além das Gerais” é uma premiação outorgada pela Federaminas Mulher que é destinada a homenagear as mulheres que se destacam por suas habilidades e competências empreendedoras nas cidades onde atuam. Em Ipatinga, Edilene Lopes foi a indicada para receber tal homenagem. “Eu, particularmente, nunca fico em busca de ser destaque, e sim de trabalhar muito. Eu sempre ressalto que para nós empreendermos, precisamos de duas coisas como base: responsabilidade e cuidado com aquilo que está oferecendo ao cliente. Então eu me preocupo muito com isso. Fiquei muito feliz por esse reconhecimento e de estar representando mulheres tão empreendedoras no âmbito estadual”, afirmou.