A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban), realiza no próximo sábado (26/11), cerimônia de entrega do Mérito Líbano-Brasileiro de Minas Gerais, ano 2022.

O agraciado deste ano será o empresário e chef de culinária internacional, José Zaharam Junior, recém chegado do Líbano e que vem significativamente contribuindo com a cultura libanesa no Brasil.

Chef Zaharam é descendente de libaneses e membro do conselho da Fuliban. Em sua arte culinária contempla os sabores do Líbano, Brasil e Itália, locais que procurou sempre aprimorar sua arte.

O presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, esclarece que: “Chef Zaharam é um exemplo de descendente que valoriza as suas origens e promove a cultura e o bem social através de seu ofício. Temos muito orgulho de sua amizade. Sua idoneidade e solidariedade servem como inspiração para muitos”.