A Espanha fechou o espaço aéreo sobre a região nordeste da Catalunha e três outras regiões nesta sexta-feira (4), após um alerta de que um foguete chinês descontrolado poderia ocasionar queda de fragmentos. Durante o reingresso na atmosfera, o veículo espacial perdeu o controle e parou de seguir a trajetória programada.

“Devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09h38 às 10h18 na Catalunha e em outras comunidades”, disse o serviço em sua conta no Twitter.

O Longa Marcha 5B (CZ-5B), o foguete mais poderoso da China, decolou em 31 de outubro do sul da China para entregar o último módulo da estação espacial chinesa atualmente em construção.

À medida que a gravidade puxa o foguete de volta à Terra, espera-se que a maior parte dele queime na reentrada, embora haja preocupações que pedaços consideráveis ​​possam sobreviver.

O serviço de Vigilância e Rastreamento Espacial da União Europeia disse que os detritos provavelmente voltarão a entrar na atmosfera da Terra no meio do Atlântico e provavelmente pousarão no mar, mas também alertou que o norte da Espanha e Portugal e o sul da Itália também estão dentro da trajetória potencial do foguete.

“A probabilidade estatística de um impacto no solo em áreas povoadas é baixa”, disse o EUSST. “Essas previsões, no entanto, vêm com incertezas, e uma estimativa melhor só será possível perto da reentrada.”, completou.

Foi o quarto voo da Longa Marcha 5B desde seu lançamento inaugural em maio de 2020.

Em sua primeira implantação, fragmentos do foguete caíram na Costa do Marfim, danificando vários edifícios naquela nação da África Ocidental, embora nenhum ferimento tenha sido relatado.

Os destroços do segundo voo caíram inofensivamente no Oceano Índico, enquanto os restos do terceiro caíram no Mar de Sulu, nas Filipinas.

A reentrada do foguete na atmosfera é uma prática internacional comum, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em um briefing regular na sexta-feira, quando perguntado se a China tomou medidas para reduzir os riscos.

“Entende-se que o tipo de foguete que você mencionou usa tecnologia especial projetada para que a grande maioria dos componentes que serão destruídos por ablação durante a reentrada na atmosfera, e a probabilidade de causar danos às atividades da aviação e ao solo seja extremamente baixa”, disse Zhao.

