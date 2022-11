A Fundação João Pinheiro (FJP) recebe até o dia 30 de dezembro, inscrições para o processo seletivo da turma 2023-2025 do mestrado em administração pública. O Edital nº 07/2022, que dispõe sobre a seleção, está disponível no site da instituição. O curso é gratuito. As inscrições para a seleção custam R$ 120 e devem ser feitas no endereço academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas, sendo 15 destinadas à ampla concorrência, quatro para pessoas negras ou indígenas e uma vaga para pessoa com deficiência. Para participar da seleção, o candidato precisa ter curso superior completo e apresentar o resultado geral do teste Anpad – Orientação Acadêmica de uma das seis edições mais recentes, incluindo a de novembro/2022. A segunda etapa consiste em prova dissertativa e a terceira refere-se à análise do currículo Lattes, do projeto de pesquisa e arguição oral.

Voltado para profissionais interessados em obter formação teórica e técnica no campo da gestão pública, formulação, planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas, o curso de mestrado em administração pública da FJP integra o Sistema Nacional de Pós-Graduação, sendo recomendado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior).

Com duração de 24 meses, o mestrado tem aulas presenciais em quaisquer dias da semana, pela manhã ou à tarde, no campus Pampulha da FJP (Alameda das Acácias, 70, São Luiz).

Serviço:

Mestrado em administração pública – turma 2023-2025

Data de inscrições: de 01/11/2022 a 30/12/2022

Resultado da primeira etapa: 17/01/2023

Prova dissertativa (segunda etapa): 20/01/2023

Período de arguições, defesas de pré-projeto de pesquisa e entrevistas presenciais: 13 a 17/02/ 2023

Resultado final: 28/02/2023