As fortes chuvas continuam provocando transtornos e perdas em diversas regiões do Estado. De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais desta sexta-feira (25) o Estado já conta com 38 municípios em situação de emergência. Há, ainda, 2.369 pessoas desalojadas e 553 desabrigadas. Um morador de Piraúba, na Zona da Mata mineira, morreu.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec) segue mobilizada para atendimento aos municípios atingidos e alertando à população que redobre os cuidados.

A Defesa Civil alerta que o maior volume de chuva nos próximos dias deve atingir o Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte, inclusive a capital. Nas próximas 24 horas, o volume de precipitação poderá ser expressivo e causar alagamentos e enxurradas. No fim de semana, um volume de chuva significativo é previsto para as regiões Leste e Norte.

DOAÇÕES

O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Cedec, tem atuado em todos os municípios afetados pelas chuvas, prestando apoio humanitário e técnico nas cidades atingidas.

Até o momento, a Defesa Civil disponibilizou para as populações atingidas pelas chuvas, principalmente desabrigados e desalojados, 1.833 cestas básicas, 424 colchões, 1.053 kits higiene (com sabonete, papel higiênico, creme dental, absorvente e escova de dente), 574 kits dormitórios (com fronha, lençol, travesseiro e cobertor), além de outros 2.661 itens diversos, como água mineral, vestuário, alimentos, fraldas, lonas, kits limpeza e outros.