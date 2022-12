A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza, a partir desta semana, uma ação solidária em prol de vítimas da violência doméstica, familiar e sexual. A campanha “Natal Seguro: Você não está só” vai arrecadar, até o dia 14/12, roupas, calçados e brinquedos em bom estado de conservação, que serão destinados para a Casa da Mulher Mineira.

Todos os públicos, tanto internos quanto externos, podem realizar as doações, que deverão ser entregues em nove unidades policiais – entre delegacias, departamentos especializados, Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG) e Cidade Administrativa – localizadas em Belo Horizonte. A entrega ocorrerá no dia 20/12.

Os donativos serão distribuídos para a Casa da Mulher Mineira, que tem o objetivo de atender ocorrências de demanda espontânea de vítimas de violência doméstica, familiar e sexual, garantindo um acolhimento humanizado e mais célere, em local projetado especialmente para essa finalidade. A unidade está localizada na avenida Augusto de Lima, 1.845, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, e mantém o Espaço Reviver, onde as mulheres podem escolher, de forma gratuita, roupas e calçados para serem utilizados até que elas possam retornar à residência para a retirada de seus pertences em segurança.

Os interessados em contribuir com a campanha poderão realizar a doação de roupas, calçados e brinquedos, em bom estado, com exceção de peças íntimas e uniformes. A ação irá contemplar mulheres, crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e precisam de atendimento rápido, com encaminhamento a locais de segurança e acolhimento, normalmente integrados com o Governo do Estado. Nesses locais, as vítimas recebem orientação policial e judicial, segurança e assistência social para os filhos.

A campanha conta com a parceria da Lavanderia Oficina da Roupa, que irá contribuir, gratuitamente, com a higienização de aproximadamente duas mil peças. A iniciativa é do chefe da PCMG com a coordenação da Assessoria de Comunicação da PCMG.

“A prevenção da violência, principalmente contra as mulheres, já é abraçada pela Acadepol desde 2020, quando iniciamos alguns cursos de capacitação alertando sobre a temática, tanto para a sociedade quanto para o servidor público de Minas e de outros estados. Abraçar esta política natalina é trazer, mais uma vez em relevo, aquilo que nós defendemos: a integridade, principalmente das mulheres no âmbito familiar”, destaca a delegada-geral Cinara Maria Moreira Liberal, diretora da Acadepol.

Já a delegada-geral Elenice Cristine Batista Ferreira, que chefia a Ascom, faz o convite: “A PCMG, órgão essencial ao estado, para além do exercício das funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, também se solidariza e atua para o acolhimento das famílias que precisam de amparo nos momentos mais difíceis. Participem!”.