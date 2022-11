O senador Randolfe Rodrigues (Rede), coordenador da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se envolveu em uma discussão com uma apoiadora do atual presidente quando retornava da COP27 no aeroporto do Cairo, no Egito.

Ao ser provocado por uma mulher que disse que o senador deveria “ter vergonha”, Randolfe, rebateu com a frase viral dita anteriormente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, a um bolsonarista: “Perdeu, mané!”.

A mulher continua dizendo, “vamos ver se perdeu” e afirma que o “Brasil está parado”, em referência aos brasileiros que estão manifestando em frente aos quartéis pedindo apoio das Forças Armadas, movimento que começou após a eleição do segundo turno.

A discussão termina com ela gritando que a “’PTzada’ acabou com o Brasil” ao subir as escadas rolantes.