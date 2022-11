O segundo gol do atacante Richarlison é o assunto do momento e certamente vai entrar para a história das Copas. Mas tem outro tema que precisa de atenção: hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Números apresentados no 1º Encontro Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar em Condomínios, confirmam que as ocorrências dessa natureza aumentam a cada dia.

O evento, realizado na Câmara de Vereadores de São Paulo, foi idealizado pelo Instituto Encontros da Cidade. Entre os palestrantes estavam os representantes das polícias Militar, Civil, Ministério Público, Poder Legislativo, desembargadores e presidentes de entidades civis que trabalham com a Segurança Pública. Todos eles ressaltaram a necessidade do apoio da sociedade no combate à violência.

De acordo com a Polícia Militar só em setembro deste ano foram registradas 28.217 chamadas de violência doméstica. Em outubro já eram 34.220 e até o último dia 22, data do evento, foram 20.254 chamados. Com relação as Medidas Protetivas, dados da Polícia Civil mostram que em setembro 152 vítimas acionaram a polícia, em outubro 122 e até o dia 22, 88 mulheres denunciaram que os agressores estavam descumprindo a ordem judicial em São Paulo.

A advogada especialista em Direito Condominial Cleuzany Lott, que também é diretora da Associação de Síndicos, Síndicos Profissionais e Afins do Leste de Minas Gerais (ASALM) destaca que os condomínios concentram uma parte significativa da violência doméstica, mesmo após o período de pandemia. “Essa realidade chama a atenção das autoridades, pois muitas vezes os casos não são notificados e é preciso agir em conjunto para acabar com essa violência silenciosa”, pontua.

O presidente do Instituto Encontro das Cidades, Cristiano de Souza ressaltou que já existem leis que obrigam os gestores a denunciar a violência doméstica e reforçou a necessidade da participação dos condôminos e Síndicos no Sistema de Combate à Violência Doméstica e Familiar em Condomínio e Enfrentamento da violência.

A vereadora Ely Teruel, do Podemos, que levou o debate para a Câmara, destacou a importância da boa vizinhança e encerrou apresentando o protocolo do requerimento para a criação do Dia do Combate à Violência nos Condomínios contra Mulher, Criança, Idosos, Animais e Vizinho, a ser celebrado todo dia 22 de novembro em São Paulo.