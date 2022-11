O Senac em Ipatinga está com oportunidade de emprego para o cargo de Auxiliar Administrativo. O profissional deve ter ensino médio completo, desejável graduação na área. Os interessados devem se inscrever por meio do site até domingo, 27 de novembro.

O contratado será responsável pelo atendimento a clientes internos e externos; Emissão de Crachá; Emissão de nota fiscal; Prospecção de novos clientes; Atendimento telefônico; realização de matrícula em sistema específico; Divulgação e venda de cursos e demais rotinas administrativas.

A unidade do Senac em Ipatinga se localiza na Rua Itajubá, 250, Centro, sendo fundamental que os candidatos residam no município de atuação ou em local próximo, de fácil acesso. Todas as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (PCD).

É exigido experiência com atendimento a clientes e vendas de serviços, noções e técnicas de atendimento ao público, prospecção e retenção de clientes.

BANCO DE TALENTOS

O Senac também está cadastrando Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS para o Banco de Talentos. Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do Senac.

SOBRE O SENAC EM IPATINGA

No Senac em Ipatinga, o aluno tem uma variedade de cursos. Na área técnica, as opções são: Enfermagem, Redes de Computadores, Administração e Logística. Os cursos de MBA são na área de Gestão. E para alunos de 14 a 24 anos, que estão vinculados a empresas, a unidade oferece também o curso de Aprendizagem Comercial. Há também um portifólio completo de cursos a distância para quem opta por essa modalidade.

A unidade está em Ipatinga desde 2002 e em 2011 foi inaugurado o atual Centro de Educação Profissional. Além dos cursos, a unidade oferta à comunidade ações em parceria com entidades de classe e empresas, como aferição de pressão, dicas de saúde, palestras em escolas para jovens e adultos.

O Senac em Ipatinga abrange a região do Leste de Minas, atendendo 33 municípios, com destaque para Guanhães, Belo Oriente, Inhapim e Santana do Paraíso.

Serviço:

Vaga para Instrutor em Ipatinga

Inscrições: https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx

Endereço: Rua Itajubá, 250 – Centro

Mais informações: (31) 3801-1200