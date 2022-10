A Usiminas completa nesta terça-feira, 26 de outubro, 60 anos de operações no Brasil. A data marca o dia em que João Goulart, então presidente da República, acendeu o Alto-Forno 1, o primeiro da usina de Ipatinga. A empresa mantém um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina.

Fundada em 25 de abril de 1956 em Coronel Fabriciano, em área que viria posteriormente a ser o município Ipatinga, no Vale do Aço, a empresa se destaca como maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina.

Atualmente, a Usiminas possui duas usinas siderúrgicas. A Usina de Ipatinga, onde tudo começou, e em Cubatão (SP), quando assumiu, em agosto de 1993, o controle acionário da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa). A Usina de Cubatão possui mais de 1.200 colaboradores próprios, além de contar com o Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC).

PRIVATIZAÇÃO

Em 24 de outubro de 1991, A Usiminas tornou-se a primeira estatal privatizada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Apesar dos protestos ocorridos na época e da série de demissões após a privatização, o rompimento dos vínculos estatais representou para a empresa uma maior competitividade e produtividade.

A livre iniciativa marcou o início de novas etapas de expansão e desenvolvimento para a usina nos anos 90. Um plano de metas foi programado envolvendo investimentos da ordem de 2,1 bilhões de dólares – o maior volume já realizado por uma siderúrgica brasileira na época, visando a ampla otimização da produção, a atualização tecnológica e a proteção ambiental, fortalecendo a imagem da Usiminas como siderúrgica de ponta no segmento de aços nobres.

Em 1999, dentro do Plano de Otimização da Produção, com investimento de 852 milhões de dólares, a Usiminas destacou o desenvolvimento de dois projetos: a nova Linha de Tiras a Frio e criação da Unigal.

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

Com uma cultura organizacional sólida, comprometida com a sociedade e com os acionistas, a empresa busca, a todo momento, excelência operacional, visão de longo prazo e responsabilidade corporativa.

A Usiminas ao longo de toda a sua trajetória investe no aprimoramento da sua capacidade produtiva, no aumento da produtividade, na formação de parcerias estratégicas e na gestão do seu negócio, o aço. A companhia deixou de ser, apenas uma siderúrgica, tornando-se sinônimo de um sistema que atua em siderurgia e em negócios onde o aço está presente.